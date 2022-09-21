الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد 21 عاما.. رانيا يوسف وسمية الخشاب فى "التاروت"

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2022 10:12 مساءً
رانيا يوسف

رانيا يوسف

A A A
طباعة المقال

تجتمع الفنانتان رانيا يوسف وسمية الخشاب في فيلم جديد بعنوان “التاروت” تأليف معتز المفتى وإخراج إبرام نشأت ومقرر بدء تصويره قريباً بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في العمل الذى يسجل تعاون رانيا يوسف وسمية الخشاب بعد 21 سنة من عرض مسلسل “عائلة الحاج متولى” مع النجم نور الشريف حيث ساهم العمل في شهرتهما.

مسلسل “عائلة الحاج متولى” تم عرضه عام 2001، من تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النلقى وبطولة نور الشريف، ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، نورهان، مونيا، انعام سالوسة، عايدة رياض، ميمى جمال، مجدى كامل، رجاء الجداوى، ممدوح وافى، حسين الشربينى، فادية عبد الغنى، محمد الدفراوى، عثمان محمد على وعدد كبير من الفنانين.

وفى سياق آخر تنتظر رانيا يوسف استئناف تصوير فيلمها الجديد “ملك” الذى صورت منه عدد من المشاهد خلال الفترة الماضية، وهو تأليف وإخراج أيمن رفاعى، وتقدم رانيا فى العمل دراما الرعب من خلال شخصية “ملك” التى تمتلك هبة من الله بأن ترى الأحداث المستقبلية، وذلك يتسبب لها بالكثير من المشاكل فى حياتها، ويشارك رانيا فى بطولة الفيلم نضال الشافعى ومحمد الشقنقيرى.

أما سمية الخشاب فتواصل التحضير لمسلسلها “أرواح خفية” المكون من 10 حلقات والمقرر بدء تصويره خلال الأسبوعين المقبلين، وتأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت ويشارك في بطولته محمود عبد المغنى، نضال الشافعى منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

الدوري الإنجليزي
رابطة الدوري الإنجليزي توافق على الحد الأدنى لعقوبة اقتحام الملاعب
شاكيرا
شاكيرا تتحدث لأول مرة عن انفصالها: صعب بشكل لا يصدق
بوستر فيلم توب جان للنجم توم كروز
أرباح فيلم Top Gun: Maverick تبلغ مليار و463 مليون دولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وديع الشيخ
الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
الجيش اللبناني
خبر سار للعسكريين.. المساعدة الأمريكية لدعم الأجور ستصرف بهذه الطريقة
الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله