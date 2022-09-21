بعد 21 عاما.. رانيا يوسف وسمية الخشاب فى "التاروت"

تجتمع الفنانتان رانيا يوسف وسمية الخشاب في فيلم جديد بعنوان “التاروت” تأليف معتز المفتى وإخراج إبرام نشأت ومقرر بدء تصويره قريباً بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في العمل الذى يسجل تعاون رانيا يوسف وسمية الخشاب بعد 21 سنة من عرض مسلسل “عائلة الحاج متولى” مع النجم نور الشريف حيث ساهم العمل في شهرتهما.

مسلسل “عائلة الحاج متولى” تم عرضه عام 2001، من تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النلقى وبطولة نور الشريف، ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، نورهان، مونيا، انعام سالوسة، عايدة رياض، ميمى جمال، مجدى كامل، رجاء الجداوى، ممدوح وافى، حسين الشربينى، فادية عبد الغنى، محمد الدفراوى، عثمان محمد على وعدد كبير من الفنانين.

وفى سياق آخر تنتظر رانيا يوسف استئناف تصوير فيلمها الجديد “ملك” الذى صورت منه عدد من المشاهد خلال الفترة الماضية، وهو تأليف وإخراج أيمن رفاعى، وتقدم رانيا فى العمل دراما الرعب من خلال شخصية “ملك” التى تمتلك هبة من الله بأن ترى الأحداث المستقبلية، وذلك يتسبب لها بالكثير من المشاكل فى حياتها، ويشارك رانيا فى بطولة الفيلم نضال الشافعى ومحمد الشقنقيرى.

أما سمية الخشاب فتواصل التحضير لمسلسلها “أرواح خفية” المكون من 10 حلقات والمقرر بدء تصويره خلال الأسبوعين المقبلين، وتأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت ويشارك في بطولته محمود عبد المغنى، نضال الشافعى منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير.