بعد 25 عاما.. طبيب فرنسي يكشف آخر لحظات الاميرة ديانا

كانت المرأة محطمة على أرضية سيارة مرسيدس مشوهة، فاقدة للوعي وتكافح من أجل التنفس، ولم يكن لدى الطبيب الفرنسي أي فكرة عن هويتها وركز فقط على محاولة إنقاذها.

وبعد خمسة وعشرين عامًا، لا يزال الدكتور فريدريك مايليز يعاني من ما حدث في نفق ألما في باريس في 31 أغسطس 1997 وإدراكه أنه كان أحد آخر الأشخاص الذين رأوا الأميرة ديانا على قيد الحياة.

قال مايليز ، الذي كان في طريقه إلى المنزل من حفلة عندما صادف حادث السيارة : “أدرك أن اسمي سيكون دائمًا مرتبطًا بهذه الليلة المأساوية، وأشعر ببعض المسؤولية تجاه لحظاتها الأخيرة”، وذلك حسب ما ذكره موقع «abcnews».

في الوقت الذي يحتفل فيه المعجبون ببريطانيا وديانا في جميع أنحاء العالم بمرور ربع قرن على وفاتها، روت مايليز تداعيات الحادث.

في تلك الليلة، كان مايليز يقود سيارته في النفق عندما اكتشف سيارة مرسيدس تدخن تقريبًا تنقسم إلى قسمين، وأضاف: “مشيت نحو الحطام، وفتحت الباب ونظرت في الداخل “.

وتابع: “أربعة أشخاص، اثنان منهم على ما يبدو لقوا حتفهم، ولم يكن هناك رد فعل ولا تنفس، والاثنان الآخران، على الجانب الأيمن، كانا يعيشان ولكنهما في حالة خطيرة، راح الراكب الأمامي يصرخ، كان يتنفس يمكنه الانتظار بضع دقائق، وكانت الراكبة، الشابة، على ركبتيها على أرضية سيارة المرسيدس، ورأسها إلى أسفل، كانت تعاني من صعوبة في التنفس كانت بحاجة إلى مساعدة سريعة “.

ركض إلى سيارته للاتصال بخدمات الطوارئ وأخذ كيسًا للتنفس، قال: “كانت فاقدة الوعي، وبفضل كيس التنفس الخاص بي، استعادت القليل من الطاقة، لكنها لم تستطع قول أي شيء”.

اكتشف الطبيب فيما بعد الأخبار مع بقية العالم أن المرأة التي عالجها كانت ديانا، كنز بريطانيا الوطني الذي يعشقه الملايين.

قال: “أعلم أنه من المدهش، لكنني لم أتعرف على الأميرة ديانا، وكنت في السيارة على المقعد الخلفي لتقديم المساعدة، أدركت أنها كانت جميلة جدًا، لكن اهتمامي كان شديد التركيز على ما يجب أن أفعله لإنقاذ حياتها، ولم يكن لدي وقت للتفكير، من كانت هذه المرأة”.

قال: “أخبرني شخص خلفي أن الضحايا يتحدثون الإنجليزية، لذلك بدأت أتحدث الإنجليزية، وأقول إنني طبيب واستدعت سيارة الإسعاف، وحاولت مواساتها”.

أثناء عمله، لاحظ وميض مصابيح الكاميرا من المصورين المتجمعين لتوثيق المشهد، وجد تحقيق بريطاني أن سائق ديانا هنري بول، كان مخمورًا وكان يقود سيارته بسرعة عالية لمراوغة المصورين الذين يطاردونهم.

قال مايليز إنه ليس لديه لوم تجاه أفعال المصورين بعد الحادث، لم يمنعوني من الوصول إلى الضحايا، ولم أطلب منهم المساعدة، لكنهم لم يتدخلوا في وظيفتي”.

جاء رجال الإسعاف بسرعة، وتم نقل ديانا إلى مستشفى في باريس، حيث توفيت بعد بضع ساعات، كما توفي رفيقها دودي فايد والسائق.

قال ميليز: “لقد كانت صدمة كبيرة عندما علمت أنها كانت الأميرة ديانا، وأنها ماتت، ثم بدأ الشك بالنفس، هل فعلت كل ما في وسعي لإنقاذها؟ هل قمت بعملي بشكل صحيح؟ سأل نفسه، وقال: “راجعت أساتذتي في الطب وراجعت محققي الشرطة، واتفقوا على أنه فعل كل ما في وسعه”.

واضاف: “الذكرى السنوية تثير تلك الذكريات مرة أخرى، لكنها تعود أيضًا في كل مرة أقود فيها عبر نفق ألما”.

بينما كان مايليز يتحدث، وهو يقف فوق النفق، اندفعت السيارات داخل وخارج العمود حيث تحطمت، وهي تحمل الآن رسم استنسل لوجه ديانا.

أصبح نصب Flame of Liberty القريب موقعًا تذكاريًا يجذب عشاق ديانا من جميع الأجيال والجنسيات، ولقد أصبحت شخصية خالدة من التحرر وأيقونة أزياء حتى بالنسبة لأولئك الذين ولدوا بعد وفاتها.

قالت إيرينيا أواهفي ، وهي امرأة باريسية تبلغ من العمر 16 عامًا تزور الشعلة ، إنها تعرف ديانا من خلال مقاطع فيديو على تيك توك ومن خلال والدتها.

وتابعت: “حتى بأسلوبها كانت نسوية. لقد تحدت آداب السلوك الملكي ، حيث كانت ترتدي سروالًا قصيرًا لراكبي الدراجات وبنطالًا غير رسمي “.

فرانسين روز، شابة هولندية تبلغ من العمر 16 عامًا توقفت عند نصب ديانا التذكاري أثناء رحلة ركوب الدراجات في باريس، اكتشفت قصتها بفضل فيلم “سبنسر”، وهو فيلم حديث من بطولة كريستين ستيوارت.

قالت روز: “إنها مصدر إلهام لأنها كانت تتطور في منزل صارم، العائلة المالكة، وأرادت فقط أن تكون حرة”.