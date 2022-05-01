بعد 3 خسارات متتالية.. برشلونة يستعيد توازنه أمام مايوركا

تفوق برشلونة 2-1 على ريال مايوركا المتواضع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، ليضع نهاية لسجله السيء بالخسارة في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في كل المسابقات.

وتقدم ممفيس ديباي بهدف لبرشلونة ليهدئ من التوتر في كامب نو حيث بدا الإحباط على المشجعين مع حضور أكثر بقليل من نصف سعة الملعب.

وأضاف القائد سيرجيو بوسكيتس الهدف الثاني في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن أنطونيو رايو استغل خطأ دفاعيا لأصحاب الأرض وقلص الفارق من مدى قريب بعد ركلة حرة.

واجتاز فريق المدرب تشابي منافسه إشبيلية في الترتيب وتقدم إلى المركز الثاني برصيد 66 نقطة بعدما تعادل منافسه 1-1 مع قادش المهدد بالهبوط يوم الجمعة وأصبح ثالثا وله 64 نقطة.

وقبل أربع جولات على النهاية لا يستطيع برشلونة واشبيلية التقدم على ريال مدريد المتصدر الذي يملك 81 نقطة واحتفل بحصد لقب الدوري يوم السبت بعد الفوز 4-صفر على إسبانيول في ملعب سانتياجو برنابيو.