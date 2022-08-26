الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد 40 عامًا.. فيفي عبده تكشف سبب انفصال الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد

منذ 7 دقائق
أحمد زكي وهالة فؤاد

أحمد زكي وهالة فؤاد

A A A
طباعة المقال

كشفت الفنانة فيفي عبده عن السبب الحقيقي لانفصال الفنانين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، وذلك بعد أكثر من 40 سنة على انفصالهما، مؤكدة أنه كان يرفض أن تعمل في مجال الفن.

ونشرت فيفي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة للفنان أحمد زكي وعلّقت عليها قائلةً: “كان خلاف أحمد زكي مع هالة فؤاد ناتج عن حب مفرط لها، وكان يتمنى أن لا تعمل بالتليفزيون”.

وأضافت: “الله يرحمكم يارب في الجنة ونعيمها إن شاء الله”.

يُذكر أن أحمد زكي ظل وفياً لذكرى هالة فؤاد ولم يتزوج بعدها رغم زواجها هي بعد انفصالهما وإنجابها من زوجها الثاني.

من ناحية أخرى، حرصت فيفي عبده على حضور حفل الفنان كاظم الساهر، الذي أحياه أخيراً في الساحل الشمالي، حيث حضرت الحفل بصحبة كل من بسنت شوقي وبشرى، وذلك في أول عودة لكاظم لإحياء الحفلات في مصر بعد غياب دام حوالى 13 عاماً.

    المزيد من منوعات

    ميريام فارس
    إطلالة مثيرة تعرّض ميريام فارس للانتقاد
    مهرجان القاهرة السينمائي
    مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.. 44 عرضا يتنافسون
    الاميرة ديانا
    الاميرة كانت ستنتقل الى الولايات المتحدة قبل مقتلها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    إصابات كورونا حول العالم تبدأ بالانخفاض بعد أكثر من عامين على بدء الجائحة
    وأخيراً.. منظمة الصحة العالمية تزفّ أنباء سارة عن "كورونا"