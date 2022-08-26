بعد 40 عامًا.. فيفي عبده تكشف سبب انفصال الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد

كشفت الفنانة فيفي عبده عن السبب الحقيقي لانفصال الفنانين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، وذلك بعد أكثر من 40 سنة على انفصالهما، مؤكدة أنه كان يرفض أن تعمل في مجال الفن.

ونشرت فيفي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة للفنان أحمد زكي وعلّقت عليها قائلةً: “كان خلاف أحمد زكي مع هالة فؤاد ناتج عن حب مفرط لها، وكان يتمنى أن لا تعمل بالتليفزيون”.

وأضافت: “الله يرحمكم يارب في الجنة ونعيمها إن شاء الله”.

يُذكر أن أحمد زكي ظل وفياً لذكرى هالة فؤاد ولم يتزوج بعدها رغم زواجها هي بعد انفصالهما وإنجابها من زوجها الثاني.

من ناحية أخرى، حرصت فيفي عبده على حضور حفل الفنان كاظم الساهر، الذي أحياه أخيراً في الساحل الشمالي، حيث حضرت الحفل بصحبة كل من بسنت شوقي وبشرى، وذلك في أول عودة لكاظم لإحياء الحفلات في مصر بعد غياب دام حوالى 13 عاماً.