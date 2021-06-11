الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد 46 عاماً من فقدانه... أميركية تعثر على خاتمها

11 - يونيو - 2021
خاتم - تعبيرية

خاتم - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن ماري بيردسلي من ولاية ميشيغان فقدت خاتمهما عام 1975، عندما كانت طالبة في مدرسة ثانوية، وحاولت البحث عنه دون جدوى. ولم تتوقع أبدا أن تعثر عليه مرة أخرى، إلى أن تلقت رسالة من شخص عبر موقع “فيسبوك”.

وكتب كريس نورد إلى ماري: “لدي شيء يخصك”، بحسب ما قالت المرأة الأميركية لتلفزيون محلي. وأضافت أنها صدمت عندما رأت الشي الذي تحدث عنه كريس وهو الخاتم المفقود.

وقالت إنها ذهبت إلى الملف الشخصي لهذا الرجل على “فيسبوك”، حيث نشر صورة الخاتم مع رسالة “أرجوكم شاركوا هذا”.

وكان من بين الذين تجاوبوا مع نداء كريس مدرسة السيدة الأميركية، حيث تفاعل عدد من خريجي المدرسة وخمنوا أنه يعود إلى زميلتهما ماري، خاصة أنه يحتوي الأحرف الأولى من اسمها الثلاثي.

وقال كريس إن شقيقه وجد الخاتم في صندوق ملقى في سلة مهملات قبل 20 عاما، وكان يحتفظ به منذ ذلك الحين. ومؤخرا، حسم كريس أمره واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة الخاتم إلى صاحبه، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

    المزيد من منوعات

    نانسي عجرم
    نانسي عجرم نجمة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022
    أسطورة المسرح بيتر بروك
    أسطورة المسرح.. بيتر بروك في ذمة الله
    يساعد الغناء على خفض ضغط الدم
    وفاة فنان كويتي في حادث سير مروع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة