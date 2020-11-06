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بعد 5 آلاف عام… “سيدة بيتيكو” تكشف الأسرار

منذ 10 دقائق
عظام سيدة بيتيكو

عظام سيدة بيتيكو

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بعد العثور على الهيكل العظمي لـ”سيّدة بيتيكو” مصادفة في أيار الماضي، رجحت ابحاث ان تكون عاشت ما بين عامي 3400 و3300 قبل الميلاد، ويعتقد ان المرأة التي عثر على عظامها خلال أعمال في بيتيكو بولاية براندنبورغ قرب برلين، قد عاصرت “رجل الجليد أوتسي” الذي عُثر على موميائها سنة 1991 في نهر جليدي في منطقة الألب عند الحدود بين إيطاليا والنمسا.

وأظهرت بقايا المرأة التي يرجَّح أن تكون توفّيت وهي في عقدها الخامس دُفنت خلال العصر الحجري الحديث، قبل أكثر من 5 آلاف سنة، في وضعية القرفصاء، وهي إحدى أقدم وضعيات دفن الموتى.

واشار عالم الآثار فيليب روسكوسشينسكي الى انه “يمكن مقارنة أوتسي بسيّدة بيتيكو من حيث العمر. غير أن اكتشاف رجل تيزينيوخ، أي أوتسي، كان أكثر أهمية بكثير من حيث حالة الحفظ”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واضاف “كانت مومياء طبيعية، ما يعني أن كلّ العظام حفظت فيها، بالإضافة إلى المواد العضوية على أنواعها والجلد والأعضاء وأجزاء أخرى من الجسد”.

وأشار عالم الآثار إلى أن “عظام سيّدة بيتيكو تسمح باستنتاج الكثير. وفي تلك الحقبة، كانت الحبوب قد أدخلت إلى النظام الغذائي اليومي والتبادلات التجارية”.

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