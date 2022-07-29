بعد 6 سنوات من انفصاله عن أنجلينا جولي.. هل يواعد براد بيت امرأة جديدة؟

بعد أن بقي أسير حبه لزوجته السابقة، الممثلة الأميركية أنجيلنا جولي لمدة ست سنوات، يبدو أن الممثل الأميركي براد بيت قرر أن ينسى الماضي، ويفتح صفحةً جديدة في كتاب حياته، والعودة لمشهد المواعدة.

وبحسب موقع “People” الأميركي، فإن مصدراً مقرباً من نجم “Fight Club”، أكد أن الممثل البالغ من العمر 58 عامًا، بدأ مواعدة امرأة لم يكشف عن هويتها أو أي تفاصيل تخصها، إلا أن هذه العلاقة ماتزال غير جدية حتى الآن.

وتُعد هذه المرة الأولى، التي يجري فيها التأكيد على أن بيت يواعد امرأةً بعد انفصاله عن جولي، حيث سبق أن انتشرت مزاعم تُفيد بوجود علاقة عاطفية تربطه مع المغنية ليكي لي، والممثلة عليا شوكت، والممثلة آندرا داي، خلال السنوات القليلة الماضية، وسرعان ما تم نفيها، كما أشير ذات مرة إلى أنه كان على علاقة قصيرة مع عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكي.

وعلى صعيد العائلة، أشار الموقع إلى أن الممثل يعمل جاهداً، للاستفادة من وقت فراغه والبقاء مع أطفاله، رغم الخلافات القانونية المستمرة مع أنجلينا جولي على حضانتهم، ورغم انشغاله الكبير مؤخرًا بترويج فيلمه القادم “Bullet Train”.

وبهذا الخصوص، قال المصدر إن “براد يتناول العشاء مع أطفاله الصغار، عندما يوجدون جميعًا في لوس أنجلوس، نظرًا لأن الأطفال الأكبر سنًا، لديهم حياتهم وأصدقاؤهم، وأنه لايزال يتمتع بعلاقة جيدة معهم”.

وأضاف المصدر أنه، وفي خضم معركة الوصاية المستمرة مع طليقته جولي، فإن الممثل الهوليوودي “يعيش أفضل حياته في ظل هذه الظروف”، وأنه مستمرٌ في مشاريعه الخاصة، التي من ضمنها شراء منزلٍ جديد على الشاطئ بمبلغ 40 مليون دولار، يتمتع بهندسة معمارية فريدة من نوعها، ويعتبر مكاناً أثرياً صممه مهندس أميركي عام 1918.

وبعيداً عن معركة الحضانة والوصاية التي يعيشها جولي وبيت في المحاكم الأميركية، فإن هناك معركة أخرى يعيشها النجمان على صعيد عقاراتهما المشتركة، حيث اتهم الممثل قبل نحو شهرٍ ونصف من الآن نجمة “ماليفيسنت” بمحاولة إلحاق الضرر به، عن طريق بيع حصتها في شركة “شاتو ميرافال” العائلية، التي يملكانها مناصفةً لأحد الأثرياء الروس.

وزعم النجم الأميركي أنها قامت ببيع حصتها من تلك الشركة التي تضم بيتاً ومزرعة كروم، وتقع في فرنسا، بهدف السيطرة الكاملة على ملايين الدولار.