بعد 66 عاما من إرسالها … بطاقة بريدية تصل إلى صاحبها

لطالما كانت البطاقات البريدية بين الناس قديما هي السبيل الوحيد للتعبير عن أشواقهم وأحزانهم والوسيلة الوحيدة للاطمئنان عن أحوال بعضهم البعض.

وأعرب كريس هارمون، البالغ من العمر 75 عاما، وهو مندوب مبيعات متقاعد، عن سعادته من وصول البطاقة البريدية إليه بعد كل سنوات من التأخير، والتي كانت أرسلت إليه في عام 1955، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

ووصلت البطاقة البريدية إلى كريس هارمون بطريقة غريبة، وهي بعد أن تم اكتشافها في متجر للأعمال الخيرية في دورشيستر، عقب تسليمها كجزء من حملة التبرعات لجمع الطوابع لمصلحة صندوق “ويلدمار هوسبيس كير” للأعمال الخيرية.

ورأى أحد المتطوعين في الصندوق الخيري أن البطاقة البريدية كانت موجهة هارمون، فقرر البحث عبر موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي حتى عثر عليه.

وكان من أرسل البطاقة البريدية إلى كريس هارمون صديق مراسلة أمريكي الجنسية، هو فريد كيندال، والتي أرسلها إلى هارمون عندما كان الأخير صبيا صغيرا يعيش في شرق ساسكس ببريطانيا.

وتكشف البطاقة البريدية التي تحتوي على علامة المحطة المركزية الكبرى وطابع بريد جوي قديم، تعبير كيندال عن أنه كان أكثر حظا في تلقي زوجا من القباقيب الهولندية من صديقه في الطفولة، كريس هارمون.

وظل كلا من كريس هارمون وفريد كيندال صديقين مراسلة عبر المحيط الأطلسي حتى سبعينيات القرن الماضي، وفي عام 2007 حاول هارمون دون جدوى الوصول إلى كيندال المقيم في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، لكنه اكتشف منذ ذلك الحين أن صديقه توفي منذ عدة سنوات.

وعبر كاريس هارمون عن بهجته من تلقي البطاقة البريدية بعد أن ظلت ضائعة لمدة 66 عاما، مؤكدا أنه لا يستطع تصديق أن يقرأها الآن.