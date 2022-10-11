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بعد 77 عاماً.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

منذ 18 دقيقة
قنبلة من مخلفات الحرب العالمية

قنبلة من مخلفات الحرب العالمية

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أعلنت السلطات الألمانية الإثنين أنّها أمرت قرابة 20 ألف شخص في حيّ بمدينة فرانكفورت (وسط) بمغادرة منازلهم مؤقتاً بعد العثور على قنبلة تزن 500 كلغ من مخلّفات الحرب العالمية الثانية.

وقالت فرق الإطفاء في فرانكفورت إنّ القنبلة الأمريكية عُثر عليها في ورشة بناء في حيّ بوكنهايم الذي يضمّ على وجه الخصوص حرماً جامعياً.

وأوضحت أنّها طلبت من سكّان الحيّ إخلاءه قبل صباح الأربعاء حين سيتمّ تفكيك القنبلة.

وأضافت “يتعيّن على حوالى 20 ألف شخص إخلاء منازلهم بحلول الأربعاء في التاسعة صباحاً”.

وعلى الرّغم من مرور 77 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا تزال أراضي المدن الألمانية مليئة بقنابل غير منفجرة يتمّ اكتشافها باستمرار خلال حفريات ورش البناء.

وفي 2017، اضطر 65 ألف شخص في فرانكفورت لإخلاء منازلهم مؤقتاً بعد اكتشاف قنبلة زنتها 1.4 طن.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، انفجرت قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية في ورشة بناء بالقرب من محطة ميونيخ للقطارات في جنوب البلاد، ممّا أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح وتعطّل حركة السكك الحديدية لبعض الوقت.

 

 

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