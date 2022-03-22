بعد 9 سنوات العثور على جثة رجل في الثلاجة بدون تشريح

في واقعة غريبة من نوعها عثرت الشرطة البريطانية، عن طريق الصدفة على جثة رجل ظلت في الثلاجة لمدة 9 سنوات سليمة بدون تشريح، وتم العثور على الجثة، وتعرفت الشرطة على صاحبها وهو رجل يدعى “روي بيج” ظل في ثلاجة بار نبيذ سابق منذ 9 سنوات.

ولم يتم اكتشاف وجود جثمانه طوال هذه السنوات، ولكن ناشد المحققون في وفاته، في ضرورة البحث والتوصل إلى سبب وفاته وحفظه بهذا الشكل المأساوي.

واختفى روي منذ فبراير 2012، حتى عثر على جثته في أكتوبر الماضي في ثلاجة في مبنى كان سابقاً باراً للنبيذ في فورست جيت، بلندن، وتعتقد الشرطة أنه كان يبلغ من العمر 70 عاماً عندما توفي، وعثر على رفاته عمال البناء أثناء عملهم في الطابق السفلي من حانة النبيذ سيمبسون المهجورة في طريق رومفورد.

وتم التعرف على هويته من خلال تحليل أسنانه، خاصة أن تشريح الجثة لم يكن حاسماً ولم يحدد محققو شرطة متى آخر مرة تمت مشاهدته فيها.

ورصدت الشرطة مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، وقالت ضابطة الشرطة “كيلي ألين” التحدث إلى أشخاص كانا على معرفة به سيساعدنا في معرفة أسلوب حياته وآخر مرة تمت مشاهدته فيه للتوصل إلى القاتل.

وتابعت: لا يهم ما إذا كان قد مضى وقت طويل منذ أن شاهدته، أو إذا كنت تعرفه لفترة وجيزة فقط ، فقد تكون أي معلومات ذات أهمية حقيقية لاستفساراتنا.







