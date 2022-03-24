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بعيدا عن الفن.. ياسمين صبري مدافعة عن حقوق المرأة

منذ 5 ساعات
ياسمين صبري

ياسمين صبري

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بعيداً عن الفن والتمثيل، ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري كواحدة من المدافعات عن حقوق المرأة في العالم، بصفتها سفيرة لمؤسسة لندن العربية.

وناقشت ياسمين في جامعة King’s College London العديد من قضايا المرأة، والمصاعب التي تواجهها لتحقيق أحلامها.

وقالت الممثلة المصرية، في جلسة جمعتها باللورد بروفيس، إن مصاعب المرأة واحدة لا تختلف عن بعضها بعضاً، وإنها حتى لو كانت نجمة في هيوليوود فإنها ستواجه ذات المصاعب والعوائق، كما قامت بتوجيه دعوة صريحة لجميع النساء في العالم بضرورة عدم التنازل عن مبادئهن وأفكارهن، وأهمية المحاربة حتى وصولهن للهدف الذي رسمنه لأنفسهن.

ونشرت زوجة الملياردير المصري أحمد أبوهشيمة جانباً من هذه الجلسة، عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، بينت من خلاله بعض المناقشات التي دارت بينها وبين اللورد بروفيس.

وبعد انتهاء الجلسة بساعات قليلة، قامت بنشر مجموعة من صورها من داخل مجلس اللوردات البريطاني، معبرة عن شكرها وسعادتها بلقاء جميع الأشخاص الذين أشرفوا على هذه الندوة.

ولقيت مشاركة صبري إشادة واسعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة، ومنهن المدونة ندى الأهدل التي وثقت شهادتها بفيديو قامت بتصويره، وشاركته ياسمين عبر حسابها على “إنستغرام”، وقالت إنها تفاجأت بحجم الثقافة الكبيرة التي تمتلكها النجمة المصرية، خاصة عند حديثها عن زواج القاصرات، وإنها تعي كل كلمة تقولها، وعبرت عن أفكارها ومعاناة النساء بطريقة مميزة جداً.

من جانب آخر، انتظر الجمهور العربي مشاركة ياسمين في الدراما الرمضانية هذا العام، من خلال مسلسل “حلم ليال”، الذي جاء من فكرتها هي، ومن إخراج أحمد صالح، إلا أنها عادت وأعلنت خروج هذا المسلسل من سباق دراما رمضان، وتأجيل تصويره لوقت لاحق، إلا أن ياسمين ستظهر هذا العام كواحدة من ضحايا رامز جلال في برنامجه الشهير، وفق التسريبات التي تم نشرها، والمتعلقة بتفاصيل برنامج المقالب الأشهر في الوطن العربي.

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