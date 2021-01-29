بـ 92.2 مليون دولار ... بيع لوحة للفنان الإيطالي بوتيتشيلي!

بمبلغ 92.2 مليون دولار بيعت لوحة نادرة من أعمال فنان عصر النهضة الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي في مزاد نظمته دار “سوذبيز” في نيويورك يوم الخميس.

ولوحة “يانغ مان هولدنغ أراوندل” أو “الشاب الذي يحمل ميدالية” هي واحدة من حوالي اثنتي عشرة لوحة من لوحات بوتيتشيلي المعروفة الباقية إلى اليوم.

#AuctionUpdate: Sandro Botticelli’s masterpiece Young Man Holding a Roundel, one of the most significant portraits of any period ever to appear at auction, and a defining work of the Florentine Renaissance achieves $92.2 million — a new auction record for the artist pic.twitter.com/lqsdOC1gtX — Sotheby's (@Sothebys) January 28, 2021

ولوحتا بوتيتشيلي الكبيرتان “مولد فينوس” و”بريمافيرا” معروضتان في معرض أوفيتسي في فلورنسا.

وقالت “سوذبيز” إنها كانت واحدة من أهم اللوحات وأعلاها قيمة تظهر في مزاد على الإطلاق، علما أن المبلغ الذي بيعت به يعد رقما قياسيا عالميا بالنسبة لأعمال الفنان الإيطالي.

وأدار المزاد منظمون عبر الهاتف والإنترنت، ولم تعرف هوية المشتري، وذلك بحسب “رويترز”.