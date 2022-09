بـ 92.2 مليون دولار ... بيع لوحة للفنان الإيطالي بوتيتشيلي!

بمبلغ 92.2 مليون دولار بيعت لوحة نادرة من أعمال فنان عصر النهضة الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي في مزاد نظمته دار “سوذبيز” في نيويورك يوم الخميس.

ولوحة “يانغ مان هولدنغ أراوندل” أو “الشاب الذي يحمل ميدالية” هي واحدة من حوالي اثنتي عشرة لوحة من لوحات بوتيتشيلي المعروفة الباقية إلى اليوم.

#AuctionUpdate: Sandro Botticelli’s masterpiece Young Man Holding a Roundel, one of the most significant portraits of any period ever to appear at auction, and a defining work of the Florentine Renaissance achieves $92.2 million — a new auction record for the artist pic.twitter.com/lqsdOC1gtX

— Sotheby's (@Sothebys) January 28, 2021