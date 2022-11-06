بـ10 لاعبين.. إسبانيول يخطف نقطة التعادل أتليتكو مدريد

كافح إسبانيول بعشرة لاعبين وتعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في نتيجة محبطة جديدة لفريق المدرب دييجو سيميوني وبعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أتليتيكو، الذي فاز مرة واحدة في آخر ست مباريات في كل المسابقات، المركز الثالث برصيد 24 نقطة وبفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد الذي يواجه رايو فايكانو يوم الاثنين، بينما يتأخر بعشر نقاط عن برشلونة المتصدر.

وبقي إسبانيول بالمركز 16 وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

ودافع إسبانيول بقوة رغم خوض أغلب المباراة بعشرة لاعبين بسبب طرد المدافع لياندرو كابريرا ببطاقة حمراء مباشرة عقب منع انفراد ألفارو موراتا بالمرمى.

وسجل إسبانيول من تسديدته الوحيدة في الشوط الثاني عن طريق سيرجي داردير بعد تمريرة بالرأس من خوسيلو في الدقيقة 66.

وولم يستطع إسبانيول الحفاظ على التقدم، حيث أدرك البديل جواو فيلكس التعادل لأتليتيكو في الدقيقة 78 بفضل تسديدة متقنة في الزاوية العليا بعد هجمة مرتدة.