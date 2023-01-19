الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بفارق 43 نقطة.. "الحكمة" يفوز على "المريميين" ويستعيد الصدارة

منذ 35 دقيقة
فوز الحكمة على المريميين

فوز الحكمة على المريميين

A A A
طباعة المقال

استعاد فريق الحكمة صدارة “سنيبس” بطولة لبنان لكرة السلة بفوزه الكبير على مضيفه المريميين بفارق 43 نقطة، وبنتيجة (93-50)، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس في قاعة المركزية في جونية ضمن الجولة الـ14 الثالثة إياباً.

علي مزهر وسيرجيو الدرويش كانا الأفضل في المباراة وبصفوف الحكمة بتسجيل كل منهما 17 نقطة، واضاف الاول 4 متابعات و9 تمريرات حاسمة، والثاني 6 متابعات مع كرتين حاسمتين، ومن المريميين برز اندرو كوبلي بتسجيله 12 نقطة واضاف 5 متابعات.

والفوز هو الـ13 للحكمة مقابل خسارة واحدة، فرفع رصيده إلى 27 نقطة ليستعيد الصدارة منفرداً، وكانت الخسارة السابعة للمريميين مع عدد مماثل من الانتصارات وبات رصيده 21 نقطة.

    المزيد من منوعات

    أنتون والكس
    حادث مروع يودي بحياة مدافع سابق في نادي توتنهام الإنجليزي!
    يان زومر حارس منتخب سويسرا
    بايرن ميونيخ يتعاقد مع "يان زومر" حارس منتخب سويسرا
    طائرة- تعبيرية
    نحل يهاجم طائرة ركاب في البرازيل ويجبرها على إلغاء رحلتها

    الأكثر قراءة

    كمال حايك
    بعد إقرار السلفة.. كم ساعة سيحصل اللبنانيّون على الكهرباء؟
    فضيحة في صناعة اللبنة
    فضيحة خلط اللبنة بـ "الجفصين".. ماذا كشف رئيس نقابة الصناعات الغذائية؟
    الدولار والليرة اللبنانية
    لأصحاب القروض السكنية.. ودعوا الـ1500 وتجهزوا للولار!