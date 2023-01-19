بفارق 43 نقطة.. "الحكمة" يفوز على "المريميين" ويستعيد الصدارة

استعاد فريق الحكمة صدارة “سنيبس” بطولة لبنان لكرة السلة بفوزه الكبير على مضيفه المريميين بفارق 43 نقطة، وبنتيجة (93-50)، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس في قاعة المركزية في جونية ضمن الجولة الـ14 الثالثة إياباً.

علي مزهر وسيرجيو الدرويش كانا الأفضل في المباراة وبصفوف الحكمة بتسجيل كل منهما 17 نقطة، واضاف الاول 4 متابعات و9 تمريرات حاسمة، والثاني 6 متابعات مع كرتين حاسمتين، ومن المريميين برز اندرو كوبلي بتسجيله 12 نقطة واضاف 5 متابعات.

والفوز هو الـ13 للحكمة مقابل خسارة واحدة، فرفع رصيده إلى 27 نقطة ليستعيد الصدارة منفرداً، وكانت الخسارة السابعة للمريميين مع عدد مماثل من الانتصارات وبات رصيده 21 نقطة.