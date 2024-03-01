السبت 20 شعبان 1445 ﻫ - 2 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بفضل الذكاء الاصطناعي.. ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يغلقان عند مستويات قياسية جديدة

منذ ساعة واحدة
مؤشر ستاندرد اند بورز 500

مؤشر ستاندرد اند بورز 500

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة مع صعود أسهم التكنولوجيا بفضل استمرار الحماسة تجاه الذكاء الاصطناعي، في حين قدم انخفاض عوائد سندات الخزانة مزيدا من الدعم.

وفي فبراير شباط، حققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب للشهر الرابع على التوالي في ارتفاع تغذيه إلى حد كبير توقعات النمو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي أدت أيضا إلى صعود أسهم شركات أشباه الموصلات.

وارتفع سهم إنفيديا اليوم الجمعة لتتجاوز القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار للمرة الأولى.

ووفقا للبيانات الأولية، ربح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بما يصل إلى 41.16 نقطة، أو 0.81 بالمئة، ليغلق عند 5137.43 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 183.02 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 16272.22 نقطة. كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 90.43 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 39088.11 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

حلمي بكر
وفاة الموسيقار المصري حلمي بكر عن 86 عاما
وول ستريت
أداء باهت لوول ستريت عند الفتح بعد الارتفاع في الجلسة الماضية
أسهم الإمارات
ارتفاع أسهم أبوظبي ودبي وسط صعود النفط

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أمريكا قلقة.. الجيش الإسرائيلي يتحضر لتوغل بري في لبنان في هذا التاريخ!
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
وزير العمل يزف البشرى لموظفي القطاع الخاص!
عناصر من حزب الله
دولة عربية تتخذ قراراً صارماً بحق حزب الله وكل من يدعمه!