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"بفضل مهاراته في الكاراتيه".. ياباني ينجو من هجوم دب شرس

منذ 34 دقيقة
دب

دب

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استعان ياباني بفنون الكاراتيه للدفاع عن النفس ونجح في النجاة من هجوم شنه دب بري شرس عليه.

أفادت دار الطباعة والنشر Daily Star بأن الياباني ماساتو فوكودا البالغ من العمر 50 عاما، وهو لاعب كاراتيه ماهر، تمكن من التصدي لهجوم دب خلال رحلة سياحية إلى مدينة نايرو الواقعة في جزيرة هوكايدو اليابانية.

وقد لاحظ أثناء الرحلة وجود دبين يراقبانه من خلف الشجيرات، وفي لحظة ما، اقترب أحدهما نحو فوكودا. ولم يكن الرجل الذي درس فنون الدفاع عن النفس في حيرة من أمره حيث ضرب الدب أولا واستقل سيارته على الفور ونجا بنفسه.

يذكر أن قناة KP.RU كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مجموعة من الرياضيين من موسكو صادفوا في منطقة القطب الشمالي دبا قطبيا أبيض، حاول الهجوم عليهم خلال رحلتهم السياحية الاستكشافية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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