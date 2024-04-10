الأربعاء 1 شوال 1445 ﻫ - 10 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بفيديو ظريف.. "أبو موته" يحتفل بزفاف إبنته بطريقة غريبة

منذ 10 دقائق
مشهد من فيلم "فول الصين العظيم"

مشهد من فيلم "فول الصين العظيم"

A A A
طباعة المقال

بطريقة غريبة وجديدة، بل لافتة، احتفل فنان مصري بزفاف ابنته بمشهد عجيب سبق أن أدّاه في فيلم “فول الصين العظيم” مع نجم الكوميديا محمد هنيدي قبل 20 عاما.

واحتفل الفنان حمدي هيكل بزفاف ابنته قبل أيام. وأثناء الاحتفال، أعاد مع عريس ابنته المشهد الكوميدي الذي جمعه مع محمد هنيدي في فيلم “فول الصين العظيم”، والذي قام فيه بشخصية “أبو موتة”.

ونشر المصور أحمد سعيد “أوكا”، مصور حفل الزفاف، المشهد الذي يقول فيه الفنان بطريقة ساخرة، “أبو موتة 20 سنة اعتقال و15 سنة سطو مسلح و10 جرائم قتل و10 اغتصاب”، ويطلب من عريس ابنته -الذي يقوم بدور هنيدي في الفيلم- أن ينطق كلمة السر مثلما فعل هنيدي في الفيلم.

وينتهي المشهد بأداء أغنية “يوم ورا يوم” للفنانة سميرة سعيد وسط ضحكات المدعوين وإعجابهم بذلك المشهد.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، مشيدين بموقف الفنان الذي جميع فيه بين الكوميديا وخفة الدم ومشاعر الأبوة الحقيقية.

حمدي هيكل من مواليد العام 1959، وشارك في العديد من الأفلام منها “ابن عز” و”زكي شان” و”فول الصين العظيم”. كما شارك في مسلسلات “لحظات حرجة”و”الأخوة” و”فوازير مسلسليكو”، وغيرها.

يذكر أن فيلم “فول الصين العظيم” تم إنتاجه عام 2004 من إخراج شريف عرفة وبطولة محمد هنيدي.

    المزيد من منوعات

    124 عاماً؟.. بيرو تقول إن أحد مواطنيها هو أكبر معمر بالعالم حالياً
    منظمة حياة برية: إنقاذ 16 من صغار الدب الأسود الآسيوي في لاوس
    من أجواء الموسم السفري الداخلي بإندونيسيا، المعروف محليًا باسم "موديك" في عيد الفطر
    انطلاق موسم السفر الداخلي في إندونيسيا مع اقتراب عيد الفطر

    الأكثر قراءة

    رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
    إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!
    فيديو.. حملة اعتداءات على سوريين في مناطق لبنانية عدة!
    مراقبة الهلال - تعبيرية
    12 دولة عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.. من هي؟