بكاء شيرين عبدالوهاب على المسرح يثير الجدل.. إليكم التفاصيل

بعد ساعات قليلة على انتشار فيديو للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وهي ترتدي الحجاب في دولة الكويت، عادت الأخيرة لتتصدر الترند بعد بكائها على المسرح أثناء حفلها، وعلى أنغام “مش عاوزة غيرك انت”، بدأ الحفل الذي قدمته شيرين على جزأين، وتخللته استراحة مدتها 15 دقيقة.

كما قدمت شيرين خلال الحفل أغنية لنجاة الصغيرة.

لكن الحفل شهد أمرا لافتا حينما قدمت شيرين أغنية “كدة يا قلبي”، وخلالها توقفت فجأة عن الغناء، ودخلت في نوبة بكاء طويلة.

وتابع الجمهور الغناء وترديد كلمات الأغنية، قبل أن تعود شيرين للغناء، ومتابعة الحفل من جديد.

واستحوذت الواقعة على اهتمام الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن سر بكاء شيرين، وهل هو بسبب أمر شخصي تعرضت إليه مؤخرا أم أنه اندماج مع الأغنية فقط.

شيرين عبرت عن سعادتها الشديدة بالتواجد في الكويت، وأشارت إلى كونها تعتبر نفسها صوت الجمهور، الذي يشجع المطرب ويجعله متحمسا ويخرج أفضل ما لديه.

تفاعل مع بكاء شيرين عدد من الشخصيات العامة، ومن بينهم الإعلامية المصرية لميس الحديدي، التي قالت على منصة “إكس” إن دموع شيرين غالية على الجميع.