الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بكلمات قليلة.. ابن عادل إمام يعلق على سرقة "ذا روك" لفيلمه "لص بغداد"

16 - نوفمبر - 2021
محمد عادل إمام

محمد عادل إمام

A A A
طباعة المقال

علق الفنان المصري محمد إمام، على التشابه الكبير بين فيلمه “لص بغداد”، وفيلم “Red Notice” الذي يلعب بطولته دوين جونسون “ذا روك” وريان رينولدز.

ونشر محمد إمام عبر حسابه على “إنستغرام”، بعض أراء الجمهور التي ترى أن قصة الفيلم الأمريكي مقتبسة من فيلم “لص بغداد” الذي قدمه قبل حوالي عامين، معلقا: “وبتزعلوا لما ناخد حاجه منكم”.

فيلم “لص بغداد” من بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

ومحمد إمام هو نجل الفنان عادل إمام وشقيق المخرج رامي إمام أول أعماله التلفزيونية مسلسل كناريا وشاركه مع الفنان فاروق الفيشاوي، وتخرج محمد إمام من الجامعة الأمريكية بعد فيلم عمارة يعقوبيان الذي أدى فيه دورا مميزا.ثم شارك في فيلم حسن ومرقص ليصعد بعد ذلك سلم النجومية بأول أفلامه البيه رومانسي.

تزوج محمد إمام من خطيبته السابقة نوران طلعت التي قد أعلن انفصاله عنها في وقت سابق بسبب خلافات قبل أن يتصالحا ويعقد قرانهما بتاريخ 29 أغسطس 2018. لديه طفلة إسمها “خديجة”

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

ميلاد يوسف
ميلاد يوسف لصوت بيروت إنترناشونال: شخصية عصام في " باب الحارة" سبب شهرتي
ماتيو بريتيني
ماتيو بريتيني يبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة
من مباراة اليونايتد وأرسنال
الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يلحق أول هزيمة بأرسنال

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
المغني الراحل جورج الراسي
الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟