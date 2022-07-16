بلاك تيما: حلم واتحقق وغنينا مع الأب والقدوة

كشف فريق بلاك تيما، عن سعادتهم الشديدة، للغناء مع للكينج محمد منير في حفله الغنائي في الإسكندرية.

وكتب فريق بلاك تيما، على صفحتهم على فيسبوك: “الكبير كبير مهما قلنا مش هنقدر نوصف إحساسنا باللحظات اللي غنينا فيها مع الأب والقدوة الملك محمد منير حلم واتحقق الحمد الله”.

وأحيا الكينج محمد منير، حفل غنائي، بالإسكندرية الجمعة، وقد دخل الكينج في نوبة بكاء أثناء غنائه أغنية “أنا بعشق البحر”.

وربط جمهور الحفل بين بكاء منير، ومطالبته الحضور في بداية حفله بالدعاء لصديقه وأحد أعضاء فرقته دومان بونكا والذى وافته المنية وكان من أقرب الأصدقاء لمحمد منير.

وانتهى الكينج محمد منير من تسجيل أحدث أغانيه التي يشاركه فيها الغناء الفنان أكرم حسنى وتقول كلماتها: “سألته هل داق الولع كان الجواب صده، ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا، ومشيت أوشوش في الودع، ولا جاني يوم رده، اللي فتح باب الوجع، واجب عليه رده”.