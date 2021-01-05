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بلاي ستيشن 5… هدية رئيس نادي عربي للاعبيه في حال فوزهم في مباراة الغد !

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 8:43 مساءً
بلاي ستيشن 5

بلاي ستيشن 5

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قرر رئيس نادي عربي مكافأة لاعبيه بـ بلاي ستيشن 5 وهي أحدث طراز من إنتاج شركة سوني، في حال فوزهم في مباراتهم القادمة.

وفي التفاصيل، وعد رئيس نادي الديوانية العراقي، حسين العنكوشي، لاعبيه بمنحهم مكافأة “PlayStation 5” حال فوزهم في مباراة الغد أمام نادي الزوراء بالدوري العراقي.

وكتب العنكوشي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء: “بلاي ستيشن PlayStation 5 مكافأة لكل لاعب حال الفوز غدا على نادي الزوراء، الأحمر الديواني بطل لا يستطيع أحد إيقافه”.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان، مساء غد الأربعاء، في لقاء ضمن الجولة الـ 13 للدوري العراقي، التي ستقام في ملعب الشعب الدولي.

ويسعى نادي الديوانية إلى الظفر بنقاط المباراة أو تجنب الخسارة، فيما يحاول المدرب الجديد للزوراء، راضي شنيشل، تحقيق إنطلاقة جديدة عبر تحقيق الفوز بعد تخلص النادي من عقدة التعادلات في الجولة السابقة.

ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 19 نقطة، فيما حلَّ نادي الديوانية تاسعا برصيد 16 نقطة.

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