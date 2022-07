"بلا فائدة بدون ليفربول".. هجوم عنيف على محمد صلاح

انتقادات حادة وغير مسبوقة تعرض لها النجم المصري محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن خسر منتخب “الفراعنة” أمام نيجيريا 0-1 في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وحصدت “النسور الخضراء” نقاط المباراة بعد أن سجل كيليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر هدف اللقاء، ليتلقى المنتخب المصري أول خسارة في المسابقة القارية.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على صلاح للهجوم، لعدم قدرته على إنقاذ نتيجة المباراة لصالح المنتخب المصري.

وسلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء على أداء محمد صلاح أمام نيجيريا وكذلك على تعليقات الجمهور عبر “تويتر”.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن صلاح لم يتمكن من تكرار بطولاته مع ليفربول بعد سيطرة من قبل نيجيريا المنظمة.

وأظهرت الإحصائيات التي سجلها أوبتا أن صلاح اقتصر على 35 لمسة فقط على الكرة، منها أربع لمسات داخل منطقة جزاء الخصم.

واقتصرت جهود صلاح على عدد قليل من المراوغات (مراوغتين، واحدة منها كانت ناجحة)، وحاول أيضا من تسديدة واحدة فقط خلال المباراة بأكملها.

وعرضت الصحيفة تعليقات ععد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”الذين سارعوا في استهداف النجم المصري.

وكتب أحدهم: “صلاح يبدو عديم الفائدة بدون فريق ليفربول”.

1 – Mohamed Salah 🇪🇬 against Nigeria:

35 touches, 4 in the opposition box

1 shot attempted (1 on target)

2 dribbles attempted (1 successful)

Denied. #TeamEgypt #NGAEGY #AFCON2021 pic.twitter.com/5RYJILDT0U

— OptaJean (@OptaJean) January 11, 2022