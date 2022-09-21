الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلقيس: أنا تزوجت نفسي لفترة وعايشة حالة حب

منذ ساعة واحدة
الفنانة بلقيس فتحي

الفنانة بلقيس فتحي

A A A
طباعة المقال

كشفت الفنانة بلقيس موقفها من الزواج مجدداً، ومواصفات رجل أحلامها وحقيقة عزوفها عن الزواج.

وقالت بلقيس، في تصريحات لبرنامج mbc trending: “أعيش حاليًا حالة حب وراحة.. وأنا تزوجت نفسي لفترة وعايشة حالة حب وراحة مع نفسي”.

وعن إطلالتها باللون الأبيض، أضافت: “تعبر عن سعادتي ولكن ليس هناك مشروع زواج حتى الآن”.

وحول أعمالها الفنية، أوضحت بلقيس أنها تُحضّر للعديد من الحفلات الفترة المقبلة، بجانب انتظارها لطرح أحدث أغانيها “المزاجنجني” باللهجة المصرية والمقرر طرحها يوم 28 سبتمبر\ايلول القادم.

وفي سياق متصل، واجهت بلقيس سؤالاً آخر من الجمهور مؤخراً على حسابها بتويتر حول موقفها من الزواج في هذا العام، وردت وقتها قائلة في تغريدة لها: “قلبي أخضر.. حابة أكرر تجربة الزواج أكيد بس مش في الوقت الحالي أبداً.. يمكن بالمستقبل”.

    المزيد من منوعات

    سيلفستر ستالون
    هل عاد سيلفستر ستالون إلى زوجته؟
    زينة مكي
    زينة مكي: أشعر بمسؤولية كبيرة لجهة مشاركتي بفيلم "الهيبة"
    ناصيف زيتون - دانييلا رحمة
    ما صحة ارتباط ناصيف زيتون بدانييلا رحمة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وديع الشيخ
    الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
    الجيش اللبناني
    خبر سار للعسكريين.. المساعدة الأمريكية لدعم الأجور ستصرف بهذه الطريقة
    الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
    وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله