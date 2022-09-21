بلقيس: أنا تزوجت نفسي لفترة وعايشة حالة حب

كشفت الفنانة بلقيس موقفها من الزواج مجدداً، ومواصفات رجل أحلامها وحقيقة عزوفها عن الزواج.

وقالت بلقيس، في تصريحات لبرنامج mbc trending: “أعيش حاليًا حالة حب وراحة.. وأنا تزوجت نفسي لفترة وعايشة حالة حب وراحة مع نفسي”.

وعن إطلالتها باللون الأبيض، أضافت: “تعبر عن سعادتي ولكن ليس هناك مشروع زواج حتى الآن”.

وحول أعمالها الفنية، أوضحت بلقيس أنها تُحضّر للعديد من الحفلات الفترة المقبلة، بجانب انتظارها لطرح أحدث أغانيها “المزاجنجني” باللهجة المصرية والمقرر طرحها يوم 28 سبتمبر\ايلول القادم.

وفي سياق متصل، واجهت بلقيس سؤالاً آخر من الجمهور مؤخراً على حسابها بتويتر حول موقفها من الزواج في هذا العام، وردت وقتها قائلة في تغريدة لها: “قلبي أخضر.. حابة أكرر تجربة الزواج أكيد بس مش في الوقت الحالي أبداً.. يمكن بالمستقبل”.