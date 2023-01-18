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بمجموعة أنيقة للرجال.. سان لوران تفتتح أسبوع الموضة في باريس

منذ ساعة واحدة
دار الأزياء الفرنسية الفاخرة سان لوران عروض أزياء الرجال

دار الأزياء الفرنسية الفاخرة سان لوران عروض أزياء الرجال

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افتتحت دار الأزياء الفرنسية الفاخرة سان لوران عروض أزياء الرجال بأسبوع الموضة في باريس ليل الثلاثاء 17\1\2023، بتصاميم أنيقة من ملابس السهرة للرجال للمصمم أنتوني فاكاريلو.

وقدمت دار أزياء سان لوران المملوكة لمجموعة كيرينج الفرنسية للعلامات التجارية الفاخرة عرضها في بورس دو كوميرس، وهي بورصة قمح قديمة تم تجديدها لتضم مجموعة الفنان بينو للفن المعاصر، حيث سار العارضون في معاطف داكنة بأكتاف بارزة وقمصان بيضاء مضاف إليها عقد كبيرة أو قمصان مفتوحة تظهر جزءا من الصدر.

وسار العارضون على منصة العرض في أحذية بكعب عال مدبب ورفعت ياقات القمصان والمعاطف الضيقة لأعلى.

وفي ختام العرض، انخفضت الأضواء في صالة العرض وجلست المغنية شارلوت جانسبور على مقعد أمام البيانو وعزفت الموسيقى بينما سار العارضون على المنصة مرة أخرى لعرض التصاميم لآخر مرة.

وواصلت جانسبور العزف بينما خرج المصمم فاكاريلو لينحني أمام الجمهور، مما دفعهم للتصفيق والهتاف.

تستمر عروض أزياء الرجال في أسبوع الموضة في باريس حتى 22 يناير\كانون الثاني، وسيضم عروضا من علامات تجارية فاخرة منها لوي فيتون وديور وأوم وجيفنشي وهيرميس وميزون ماجيلا.

    المصدر :
  • رويترز

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