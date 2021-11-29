بمشاركة 3 فرق عربية.. الإعلان عن موعد كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، موعد بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات العام المقبل.

وقال الفيفا إن البطولة، التي تشارك فيها 3 فرق عربية، ستقام في الفترة بين 3 و12 فبراير 2022.

وتجرى قرعة البطولة الاثنين في زيورخ السويسرية، حيث يبث الحدث مباشرة على موقع الاتحاد الدولي.

ويشارك في البطولة 7 فرق تمثل قارات العالم، وهي الجزيرة ممثل البلد المضيف، والهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وتشلسى الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وأوكلاند سيتى النيوزيلندي ممثل أوقيانوسيا.

واكتمل عقد الأندية المشاركة بتأهل بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس على حساب مواطنه فلامنجو، يوم السبت، بالفوز عليه بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يسجل الأهلى ظهوره في كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي مع ناديى الهلال ومونتيرى، في الوقت الذى تفتتح فيه البطولة بمواجهة الجزيرة الإماراتى وأوكلاند سيتي.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى إما مع الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند، أو أحد فريقى الهلال السعودى ومونتيرى المكسيكى الذى يقوده مدرب منتخب مصر السابق خافيير أجيرى.

ونجح المارد الأحمر في المشاركة فى مونديال الأندية في 6 مناسبات من قبل، وذلك في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.

ومن المقرر أن تقدم الحفل المذيعة والصحافية سامانثا جونسون على أن يجري القرعة مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم خايمي يارزا بمساعدة جون تيري قائد تشيلسي السابق والحائز على العديد من الألقاب وأسطورة الفيفا الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.