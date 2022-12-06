الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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بملامحها المصرية.. سوسن بدر تتألق في احدث ظهور عبر انستغرام

منذ ساعة واحدة
الممثلة المصرية سوسن بدر

الممثلة المصرية سوسن بدر

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تألقت الفنانة سوسن بدر، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وخطفت سوسن بدر قلوب محبيها بملامحها المصرية الجميلة، وأضافت لمسات من الميك اب يبرز جمالها مع تسريحة شعرها الأبيض الوقور.

الجدير بالذكر أن مسلسل “ولد أمه” بطولة الفنانة سوسن بدر بالإضافة إلى مجموعة كبير من النجوم العرب والخليج وعلى رأسهم محمود بوشهري وحبيب غلوم وأحمد السمان وأحلام حسن ومن تأليف فهد العليوة وإخراج حسين دشتي.

وتعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة فى مسلسل “بابا المجال”، مع مصطفى شعبان، إخراج أحمد خالد موسى.

بينما انتهت سوسن بدر منذ فترة من تصوير فيلم “أنا لحبيبي”، من بطولة كريم فهمى، ياسمين رئيس، من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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