بمناسبة اليوبيل البلاتيني.. تكريم الملكة إليزابيث من خلال باربي

بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، سيجري تكريم الملكة إليزابيث بطرح دمية باربي على هيئتها .

وذكرت شركة ماتيل المصنعة للدمية اليوم الخميس، أنها تحيي الذكرى السبعين لاعتلاء الملكة العرش بمجموعة تذكارية للدمية باربي.

وترتدي الدمية ثوبًا باللون العاجي ووشاحا أزرق اللون مزينًا بنماذج مصغرة لأوسمة وأشرطة. وتضع الدمية أيضا تاجًا مماثلا لذلك الذي ارتدته إليزابيث في يوم زفافها.

واليوم الخميس هو ذكرى ميلاد الملكة السادسة والتسعين، واعتلت العرش بعد وفاة والدها الملكة جورج السادس في السادس من شباط عام 1952. وهي أطول الحكام جلوسا على العرش في تاريخ بريطانيا.

وستباع الدمية في متاجر هارودز وسيلفريدجز وهامليز في لندن قبيل الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتيني في مطلع حزيران.

وكان الأمير هاري قد زار جدته الملكة مع زوجته، حيث أعلن أنها “محاطة بدائرة الأشخاص الصحيحة” وأنها “في أمان”.

وتأتي هذه الزيارة بعدما أثارا موجة صدمة إزاء العائلة المالكة خلال مقابلة تلفزيونية مثيرة مع أوبرا وينفري العام الماضي.

وقال هاري في مقابلة مع شبكة (إن.بي.ٍسي) التلفزيونية، خلال دورة ألعاب إنفكتوس في لاهاي “كان رائعا أن أكون معها”.

وأضاف: “كنت أود التأكد من أنها في أمان تحيط بها دائرة الأشخاص الصحيحة… كما تعلمون، بيتي الآن… في الوقت الحالي، في الولايات المتحدة”.