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بمناسبة عيد ميلادها… إليسا “ترند” عبر “تويتر”

منذ 3 دقائق
إليسا

إليسا

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بمناسبة عيد ميلادها، عاد محبو الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها. وانهالت التغريدات عبر “تويتر” من المحبين لمعايتها من “الفانز” والفنانين زملائها والأصدقاء وغيرهم.

بدوره، نشر خبير التجميل بسام فتوح صورة لإليسا عبر “إنستغرام” وعايدها. كما نشر الإعلامي جان نخول صورة تجمعه بها سابقاً متمنياً لها عام سعيد.

فكتبت الفنانة السورية أصالة نصري: “ما تخيّلت بعمري ممكن نكون صحاب. ولمّا صارت فرصة واجتمعنا ومن أوّل مرّة صرنا أقرب الصحاب. طيّبة وطبيعيّة ومُريحة وفهيمة وإنتقائيّة… قريبة لقلبي وبتطمّن لمّا بحكي لها وبحسّ بيتها بيتي. كلّ سنة وأنت بخير ومتفوّقة”.

والفنانة مايا دياب كتبت: ” عقبال المية سنة من الصحة والحب.. ومية سنة نجاح لأكتر فنانة صادقة وحقيقية.. بحبك لإنك اليسا”.

أمّا الفنانة نوال الزغبي فكتبت: “عيد ميلاد سعيد اليسا، عقبال المية. أحبك”. وغرّدت الفنانة مايا دياب “عقبال المية سنة من الصحة والحب. ومية سنة نجاح لأكتر فنانة صادقة وحقيقية. بحبك لأنك اليسا”.

بدورها، دوّنت الفنانة هيفاء وهبي “أتمنى لك عيد ميلاد جميل والكثير من الصحة والسعادة”.

ويتصدّر اليوم 27 تشرين الأول الهاشتاغ الخاص بعيد ميلاد النجمة إليسا قائمة التراند في لبنان ومصر والسعودية وليبيا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعدما انهالت عليها التغريدات في الساعات الماضية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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