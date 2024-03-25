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بموجب قانون جديد.. الاتحاد الأوروبي يطلق أول تحقيق مع أبل وجوجل وميتا

منذ 40 دقيقة
الاتحاد الأوروبي يجري أول تحقيق بموجب قانون جديد مع أبل وجوجل وميتا

الاتحاد الأوروبي يجري أول تحقيق بموجب قانون جديد مع أبل وجوجل وميتا

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أعلنت جهات لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنه سيتم التحقيق مع شركات أبل، وجوجل المملوكة لألفابيت، وميتا بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية مما قد يعرضها لغرامات كبيرة.

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من مارس آذار، يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيدا من الخيارات.

وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون.

وستقوم هيئة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في قواعد شركة ألفابيت بشأن التوجيه في جوجل بلاي، وتفضيل بعض المنتجات أو الخدمات على محرك البحث لجوجل، وقواعد أبل بشأن التوجيه في آب ستور، وشاشة الاختيار لموقع سفاري، و”نموذج الدفع والموافقة” لميتا.

وتتخذ المفوضية خطوات أيضا للتحقيق في هيكل الرسوم الجديد الذي تفرضه شركة أبل على متاجر التطبيقات البديلة وممارسات التصنيف الخاصة بشركة أمازون في صفحة التسوق (ماركت بليس).

وقالت المفوضية، التي تهدف إلى إنهاء التحقيقات في غضون عام، إنها أمرت الشركات بالاحتفاظ بوثائق معينة مما يتيح لها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة في تحقيقاتها الحالية والمستقبلية.

وجاءت تحقيقات الاتحاد الأوروبي مع زيادة مطوري التطبيقات ومستخدمي الأعمال الانتقادات بشأن أوجه القصور في جهود الامتثال التي تبذلها الشركات.

    المصدر :
  • رويترز

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