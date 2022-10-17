الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
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بمَ تفوّق ريال مدريد على برشلونة برأي تشافي؟

منذ 49 دقيقة
تشافي هيرنانديز

تشافي هيرنانديز

موقع kooora
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أعرب “تشافي هيرنانديز”، المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من الخسارة (3-1) في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليغا على ملعب سانتياجغو برنابيو.

وقال تشافي، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: “نغادر خاليي الوفاض.. لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها، ديناميكيتنا لا تعمل، وعلينا تغييرها اعتبارا من يوم الخميس (أمام فياريال)”.

في السياق، اعتبر تشافي أن ريال مدريد تفوّق على فريقه في “النضج والقدرة على المنافسة”.

وقال المدرب إن بصفته “المسؤول الأول”، يرى ضرورة القيام بـ”الكثير من الأمور” للمنافسة أمام الفرق الكبيرة.

وواصل “نحن نمر بمرحلة سلبية، ولا بد من تغييرها في أقرب وقت ممكن.. لاحت لنا فرص، لكن هذا ليس كافيًا.. يجب أن نفعل أمورًا أخرى، ولهذا أنا حزين”.

وتغير أداء البارسا نوعا ما بعد التغييرات، وحول هذا الأمر قال تشافي: “أنا المسؤول الأول دائما، لن أشير أبدا إلى اللاعبين.. أنا قبطان سفينة اللاعبين، وربما كان خطأ مني في نقل المفاهيم.. كرة القدم لعبة أخطاء، ويجب تقليلها، ونحن لم نفعل هذا”.

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