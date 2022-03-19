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بنزيما يبتعد عن خوض "الكلاسيكو"

19 - مارس - 2022
كريم بنزيما

كريم بنزيما

بي ان سبورت
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عزز الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، أنباء غيابه عن الكلاسيكو، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لشبكة “بي إن سبورت”، فإن بنزيما غاب عن المران الأخير لريال مدريد، قبل مواجهة برشلونة.

ولم يستكمل بنزيما مواجهة ريال مايوركا في الليجا بسبب آلام في ربلة الساق اليسرى، حيث غادر الملعب، بعدما سجل هدفه الثاني في شباك المنافس.

وقالت تقارير إن ريال مدريد لن يجبر بنزيما على خوض الكلاسيكو رغم أهميته، حيث يرى مسؤولو الميرنجي أن هناك هامشًا جيدًا من النقاط في الليجا، لذا فإن اللقاء ليس بأهمية مواجهة باريس سان جيرمان.

ويهدف الجهاز الفني لريال مدريد أن يكون كل لاعبيه بأتم جاهزية في المباريات المقبلة بدوري الأبطال.

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