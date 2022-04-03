بنزيما يتألق مع ريال مدريد ويزحف نحو عرش رونالدو

واصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، تألقه هذا الموسم وتحقيقه لأرقام قياسية مع الميرنغي لأول مرة، رغم تواجده بين جدران الملكي منذ عام 2009، أي قبل 13 عاما.

ويقدم المهاجم الفرنسي مستويات استثنائية رفقة فريقه متصدر ترتيب الليغا خلال الموسم الحالي.

واستعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات وحقق فوزا صعبا على مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في الجولة رقم 30 من الدوري الإسباني، بفضل ركلتي جزاء نفذهما بنزيما.

بنزيما بفضل ثنائيته ضد سيلتا فيجو، ابتعد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 24 هدفا بفارق 10 أهداف عن أقرب ملاحقيه، كما أن هذا الموسم هو الأفضل له على صعيد المسابقة منذ انتقاله لصفوف الريال في 2009.

فضلا عن ذلك، فإن بنزيما بات يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي ريال مدريد بالليجا عبر التاريخ بواقع 216 هدفا بالتساوي مع الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو.

وأصبح بنزيما قريبا من الوصيف في الترتيب، راؤول جونزاليس صاحب الـ229 هدفا، كما واصل الزحف نحو صدارة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للريال في الليجا بـ312 هدفا.

المثير أن بنزيما كان قريبا من تسجيل الهاتريك في المباراة ضد سيلتا فيجو، بعدما حصل الريال على ركلة جزاء ثانية بالدقيقة 63، لكنه فشل في تسجيلها.