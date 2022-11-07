بنزيما يثير مخاوف المنتخب الفرنسي.. هل يغيب عن كأس العالم؟

تسبّب “كريم بنزيما”، مهاجم ريال مدريد، بإثارة المخاوف بشأن جاهزيته لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وكشفت شبكة “GFFN” أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، يرى أن بنزيما لن يكون لائقًا لخوض مباراة أستراليا في الجولة الأولى من مونديال قطر.

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن نجم ريال مدريد ابتعد في البداية لمدة 10 أيام بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، وتدرب بشكل منفرد.

وأضافت: “الآلام العضلية أدت لاستبعاده من آخر 3 مباريات بالدوري، ما يعني أنه لعب 4 من أصل آخر 10 مواجهات في كل البطولات”.

كذلك، أشارت إلى أنه رغم طول فترة الغياب، فإن كريم بنزيما سجّل 5 أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة في 7 مباريات هذا الموسم.

وأكدت أن بنزيما يثير مخاوف “ديديه ديشامب” مدرّب فرنسا، الذي فقد أيضا نجمي الوسط “نجولو كانتي” و”بول بوغبا” بسبب الإصابة.

وختمت الشبكة الفرنسية تقريرها، بأن الشكوك لا تزال مستمرة أيضا بشأن جاهزية رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد.