بنزيما يدير ظهره لمدرب المنتخب الفرنسي

رفض الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الدعوة التي تلقاها مؤخرا من مواطنه ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، وفق ما أفادت تقارير صحفية.

ووفقا لشبكة “تيليفوت” الفرنسية، فإن ديشامب دعا حارسي المرمى هوغو لوريس وستيف مانداندا، والمدافع رافائيل فاران والمهاجم بليز ماتويدي، إضافة إلى كريم بنزيما لحضور مباراة فرنسا أمام هولندا يوم الجمعة المقبل، من أجل تكريمهم.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن بنزيما لن يلبي دعوة حضور المباراة، بسبب توتر علاقته مع مدرب منتخب “الديوك”.

وكان ديشامب قد صرح قبل أيام قليلة بأن كريم بنزيما غادر معسكر فرنسا في كأس العالم قطر 2022، بناء على رغبته الشخصية، بعد الإصابة التي تعرض لها.

لكن بنزيما أشعل فتيل الأزمة مجددا، بتكذيب تصريحات المدرب الفرنسي، والسخرية منه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.