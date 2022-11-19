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بنزيما يغادر تدريبات المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة

منذ ساعتين
بنزيما في التدريبات

بنزيما في التدريبات

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ذكرت صحيفة ليكيب أن المهاجم كريم بنزيما اضطر للخروج بشكل مبكر من مران فرنسا بسبب الإصابة، السبت، فيما يبدو أنها قد تمثل ضربة للمنتخب حامل اللقب قبل ثلاثة أيام من مباراته الأولى في نهائيات كأس العالم.

وشارك الفائز بالكرة الذهبية، والذي كان يعاني من إصابة عضلية، إلى جانب زميله المدافع رافائيل فاران العائد من إصابة في الركبة، في مران منتخب فرنسا اليوم لأول مرة منذ الوصول إلى قطر.

وقالت ليكيب إن بنزيما لم يستكمل المران بعدما تعرض لإصابة لكن دون الكشف عن خطورتها بعد.

وتفتقد فرنسا بالفعل في البطولة ثنائي الوسط المؤثر بول بوجبا ونجولو كانتي بسبب الإصابة، وستبدأ مشوارها أمام أستراليا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا تونس والدنمارك.

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