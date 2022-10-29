السبت 4 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022 |
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بنزيما يغيب عن مواجهة ريال مدريد وجيرونا

منذ 40 دقيقة
كريم بنزيما

كريم بنزيما

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خاض ريال مدريد مرانه الأخير صباح السبت، استعدادا لمواجهة جيرونا بملعب سانتياجو برنابيو، غدا الأحد، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

ولم يشارك المهاجم الفرنسي سوى في جزء من المران مع باقي زملائه اليوم، وما زال يواصل تعافيه من الإصابة التي حرمته بالفعل من اللعب أمام إشبيلية في الدوري الإسباني ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن غياب بنزيما سيتواصل للمباراة الثالثة على التوالي، في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من الإجهاد العضلي.

من جانبه، تدرب فالفيردي داخل المنشآت وأيضا على العشب، ولكن بمفرده في الحالتين، وسيعتمد لحاقه بمباراة الجولة الثانية عشر من الليجا على الحالة التي سيظهر بها في المران القادم غدا.

وفي المقابل، تدرب الكرواتي لوكا مودريتش، الذي لم يسافر إلى لايبزيج يوم الثلاثاء الماضي، مع باقي زملائه، حاله حال داني سيبايوس وماريانو دياز، اللذين قد يعودا لقائمة المدرب كارلو أنشيلوتي لمواجهة جيرونا التي ستقام على ملبع سانتياجو بيرنابيو.

لكن الشكوك تحوم أيضا حول قدرة البرازيلي رودريجو على اللحاق بالمباراة، بعدما تدرب داخل المنشآت دون مشاركة زملائه في المران.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة.

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