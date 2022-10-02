بنزيمة يهدر ركلة جزاء في تعادل ريال مدريد مع أوساسونا

أهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء في الشوط الثاني لتتوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد بالتعادل 1-1 مع ضيفه أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأحد 2-10-2022).

وبعد الفوز في أول ست جولات في الدوري، سدد بنزيمة ركلة الجزاء في العارضة ليكتفي ريال بالتعادل ويصبح رصيده 19 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن برشلونة الذي انتزع القمة.

وتقدم فينيسيوس جونيور بهدف لريال في الدقيقة 42، لكن كيكي جارسيا أدرك التعادل للفريق الزائر بعد الاستراحة بخمس دقائق.

وتلقى ديفيد جارسيا لاعب أوساسونا بطاقة حمراء بعدما حرم بنزيمة من التسجيل، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد، لكن المهاجم الفرنسي أهدر فرصة الحفاظ على العلامة الكاملة وأطاح بركلة الجزاء.

وسجل بنزيمة هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل بعدها مباشرة، كما أطلق فينيسيوس تسديدة هائلة أنقذها الحارس سيرجيو هيريرا وسط ضغط متواصل من ريال مدريد وصمود من الفريق الزائر.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال للصحفيين “كنا نستحق الفوز لكننا أهدرنا ركلة جزاء. هذا طبيعي وتحدث إحباطات وهذه كرة القدم”.

وأضاف “أدى بنزيمة دوره وحصل على فرصة ركلة الجزاء بعد تحرك مميز لكنه أهدرها. هذه واقعة تحدث أحيانا. يجب أن نمضي قدما”.

وتعرض أنشيلوتي لمشكلة عند اختيار التشكيلة حيث عاد لوكا مودريتش لاعب وسط كرواتيا مصابا خلال التوقف الدولي، بينما خرج الحارس تيبو كورتوا بشكل مفاجئ من التشكيلة بسبب إصابة في الظهر.

لكن على الجانب الإيجابي، استعاد ريال المهاجم بنزيمة بعد غياب ثلاثة أسابيع بسبب معاناته من إصابة في الركبة اليمنى.

وكان بنزيمة نشيطا وتعاون مع فينيسيوس واقترب من التسجيل في الشوط الأول بعد عرضية زميله البرازيلي وأطلق تسديدة مباشرة كادت أن تدخل المرمى لكنها لامست القائم الأيسر.

وظهر الحارس الأوكراني أندريه لونين بشكل جيد في تعويض كورتوا وتصدى لأكثر من محاولة خطيرة من يون مونكايولا وعبد الصمد الزلزولي في الشوط الأول.

لكن جاء الهدف الأول بواسطة فينيسيوس حيث كان محظوظا عندما بدا أنه أرسل كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت من الجميع واستقرت في النهاية داخل الشباك.

وكان أنطونيو روديجر وبنزيمة في موقف تسلل وتحرك اللاعبان نحو الكرة لكن الحكم احتسب الهدف بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

ونجح أوساسونا في إدراك التعادل بعد الاستراحة بخمس دقائق ودافع بقوة حتى منع جارسيا منافسه بنزيمة من التسجيل. ولم يحتسب الحكم شيئا في البداية قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويتقرر احتساب ركلة جزاء مع إشهار البطاقة الحمراء لمدافع الفريق الزائر.

وأطاح بنزيمة بركلة الجزاء وسدد في العارضة لتتوقف انتصارات ريال.

وتقدم أوساسونا بهذا التعادل إلى المركز السادس برصيد 13 نقطة.