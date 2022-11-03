بنفيكا يسحق مكابي حيفا 6-1 وينتزع قمة المجموعة من سان جيرمان

سجل جواو ماريو هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل فوزا كبيرا لفريقه بنفيكا 6-1 على مضيفه مكابي حيفا وانتزاع صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من باريس سان جيرمان،الأربعاء.

وجاءت باقي أهداف بنفيكا بواسطة جونسالو راموس وبيتر موسى وأليكس جريمالدو ورافا سيلفا وهنريكي أراوجو وجواو ماريو، وجاء خمسة من الأهداف الستة في الشوط الثاني.

وأصبح رصيد بنفيكا 14 نقطة وهو نفس رصيد وعدد أهداف وفارق الأهداف مع سان جيرمان، لكن الفريق البرتغالي تفوق على بطل فرنسا بسبب عدد الأهداف التي سجلها خارج ملعبه.

وأنهى مكابي مباريات المجموعة في ذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط متساويا مع يوفنتوس صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف وسينتقل للدوري الأوروبي.

وأطلقت تسديدة ماريو بعيدة المدى احتفالات صاخبة، حيث انطلق البدلاء والجهاز الفني نحو الملعب.

وقال راموس لمحطة إليفن سبورتس “حضرنا هنا للفوز بالمباراة أولا لكن مع مرور الوقت واصلنا هز الشباك، شعرنا أن الزخم يزيد لصالحنا وإنه يمكننا تحقيق ذلك”.

وظهر مكابي بقوة في الشوط الأول.

وأرسل دين ديفيد تسديدة رائعة لكنها بعيدة عن المرمى لأصحاب الأرض قبل أن يفتتح راموس أهداف الضيوف بضربة رأس ليضع بنفيكا للمقدمة.

وأدرك مكابي التعادل عبر ركلة جزاء بواسطة تشارون شيري. وأجرى روجر شميدت مدرب بنفيكا تغييرين في الدقيقة 32 وأخرج فريدريك أورشنيس وراموس ودفع بموسى وشيكينيو.

وهيمن بنفيكا على المباراة وفي النهاية استغل واحدة من عدة فرص بضربة رأس عبر موسى إثر تمريرة عرضية بواسطة المدافع ألكسندر باه.

وأحرز جريمالدو الهدف الثالث من تسديدة رائعة من ركلة حرة لا تصد من مدى بعيد وأضاف سيلفا الرابع وكسر أراوجو مصيدة التسلل في الدقيقة 88 ليحرز الهدف الخامس.

وواصل بنفيكا هجومه وضغطه وأطلق ماريو تسديدة في الوقت المحتسب بدل الضائع أرسلت فريقه إلى دور الستة عشر كمتصدر للمجموعة.

وقال شميدت مدرب بنفيكا في مؤتمر صحفي “لم نكن نفكر في المركز الأول. كنا نعلم أنه يمكننا فعل ذلك فقط في حال حصد يوفنتوس بعض النقاط خارج أرضه من باريس سان جيرمان.

“لم نتخيل أننا سنفعل ذلك بهذه الطريقة المذهلة. أهنيء اللاعبين على مجهودهم الرائع. إنهم يستحقون ذلك”.