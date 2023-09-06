بن شيلتون يتفوق على تيافو في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

شق بن شيلتون صاحب الضربات القوية طريقه للفوز على فرانسيس تيافو 6-2 و3-6 و7-6 و6-2 ليبلغ الدور قبل النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مواجهة أمريكية خالصة ارتقت إلى مستوى التوقعات الليلة الماضية.

وبهذا الفوز، أصبح شيلتون البالغ من العمر 20 عاما أصغر أمريكي يصل إلى الدور قبل النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة منذ مايكل تشانج في 1992، ليضرب موعدا مع أحد عظماء اللعبة نوفاك ديوكوفيتش الحاصل على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

ولا يوجد الكثير من الأحداث الرياضية في نيويورك التي تثير ضجة أكبر من مواجهة أمريكية خالصة تحت أضواء ملعب آرثر آش في آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم.

ودائما ما تكون الأجواء صاخبة خلال الفترة المسائية لكنها زادت بهذه المواجهة بين تيافو وشيلتون وهي المرة الأولى منذ 15 عاما التي يتنافس فيها لاعبان أمريكيان من السود في أكبر ملعب للتنس في العالم.

والتقى جيمس بليك ودونالد يانج على ملعب آرثر آش في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة 2008، لكن المكافأة كانت أكبر كثيرا هذه المرة حيث سيتأهل الفائز لمواجهة ديوكوفيتش للحصول على مكان في النهائي الأحد المقبل وفرصة إنهاء 20 عاما من صيام اللاعبين الأمريكيين عن الفوز بلقب أمريكا المفتوحة.

وخسر تيافو المصنف العاشر، والذي أذهل جماهير بلاده ببلوغ الدور قبل النهائي العام الماضي، مجموعة واحدة فقط في طريقه إلى دور الثمانية لكن شيلتون لم يستغرق وقتا طويلا ليقتنص منه مجموعة ثانية.

وقدم شيلتون عرضا رائعا من خلال الضربات الأرضية القوية وسط شهقات وصيحات الجماهير.

وبعد أن حافظ على ضربة إرساله مرتين في البداية، لم يكن لدى تيافو أي رد على الضربات الأمامية القوية لمنافسه حيث فاز شيلتون بخمسة أشواط متتالية لينتزع المجموعة الأولى.

لكن تيافو لم يهتز وبدأ في استغلال هفوات شيلتون وتراجع تركيزه.

وحصل على فرصته الأولى لكسر الإرسال في الشوط السادس للمجموعة الثانية ليعادل النتيجة بمجموعة لكل لاعب.

وفي المجموعة الثالثة الجامحة بدا أن الزخم يتأرجح مع كل ضربة إرسال حيث تبادل اللاعبان كسر إرسال أحدهما الآخر ست مرات في أول ثمانية أشواط.

وذهبت هذه المجموعة إلى شوط فاصل كان من الصعب التنبؤ بنتيجته حيث ارتكب شيلتون أخطاء مزدوجة متتالية، بما في ذلك خطأ في نقطة المجموعة، قبل أن يفوز في النهاية بنتيجة 9-7.

لكن كان من الواضح أن المجموعة الرابعة ستنتهي لصالح شيلتون الذي كسر إرسال منافسه في أكثر من مناسبة ليحسم نتيجة اللقاء.