بهدف صلاح.. ليفربول يلحق أول خسارة بمانشستر سيتي

أحرز محمد صلاح هدفا رائعا قبل أقل من ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي ليهدي ليفربول الفوز 1-صفر على غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتلقى صلاح تمريرة طويلة من زميله الحارس أليسون وروضها لنفسه بمهارة ثم انطلق بأقصى سرعة وهز شباك الحارس إيدرسون من وضع انفراد في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في الشوط الثاني وتلقى يورجن كلوب مدرب ليفربول بطاقة حمراء قرب النهاية بسبب الاحتجاج على عدم احتساب خطأ لصلاح.

وحقق ليفربول فوزه الأول في أربع مباريات وأصبح رصيده 13 نقطة وبات ثامنا، بينما تجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة، بعد خسارته الأولى هذا الموسم، في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

وبعد شوط أول أقل من التوقعات، اعتقد فيل فودن أنه منح التقدم لسيتي في الدقيقة 53 وأشعل الاحتفالات على مقاعد البدلاء، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويلغي الهدف بسبب خطأ من إرلينج هالاند ضد فابينيو في بناء الهجمة.

وظهر الغضب على وجه بيب جوارديولا مدرب سيتي واحتج على القرار بينما حاول كلوب زيادة حماس مشجعيه وسط أجواء مثيرة في أنفيلد.

ونجح صلاح في تعويض إهدار فرصة من وضع انفراد، قبل إلغاء هدف سيتي مباشرة، وتلقى تمريرة أليسون واستغل خطأ من منافسه جواو كانسيلو في إبعاد الكرة وانطلق بسرعة وهز الشباك بمهارة.

وضغط سيتي بكل قوته على ليفربول في الدقائق الأخيرة على أمل إدراك التعادل وزاد التوتر بين اللاعبين وتلقى كلوب بطاقة حمراء.

وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول فرصتين لتعزيز تقدم صاحب الأرض بينما تدخل فيرجيل فان دايك لإنقاذ أكثر من محاولة لسيتي