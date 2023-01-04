بهدف قاتل.. يوفنتوس يخطف فوزا ثمينا أمام كريمونيزي

سجل أركاديوش ميليك هدفا من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود يوفنتوس للفوز 1-صفر على مضيفه كريمونيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء في مباراة ممتعة شهدت الكثير من الفرص للفريقين.

وحصل يوفنتوس على ركلة حرة بعد دقيقة واحدة من بداية الوقت المحتسب بدل الضائع ليرسل ميليك الكرة أعلى الحائط البشري إلى الزاوية اليمنى السفلية للمرمى، إذ حاول ماركو كارنسيكي حارس كريمونيزي التصدي لها لكنه فشل في منعها من هز شباكه.

وقاد فوز يوفنتوس، السابع على التوالي دون أن تهتز شباكه، لاحتلال المركز الثالث برصيد 34 نقطة بينما ظل كريمونيزي في المركز قبل الأخير بدون أي انتصار هذا الموسم.

وقال ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس لمنصة داوزن “كريمونيزي

فريق يضغط ويركض وقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية. إنه انتصار جيد وخطوة اخرى للأمام.

“ميليك سجل هدفا رائعا لكنه لم يكن انتصارا سهلا. ليس من السهل مواجهة كريمونيزي. كان لدي العديد من اللاعبين المهمين بين البدلاء وشاركوا وقدموا أداء جيدا، كانت هناك خمس دقائق من الفوضى لكننا عدنا للمباراة. إنه فريق من الصعب التعامل معه”.

وسيطر كريمونيزي على الشوط الأول، وحرم يوفنتوس من فرص داخل منطقة الجزاء واستفاد من الأخطاء الدفاعية، لكن الشوط انتهى بالتعادل السلبي.

وسنحت أول فرصة لأصحاب الأرض بعد دقيقتين من البداية عندما دخل ديفيد أوكيركي منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة لكن تسديدته افتقرت إلى القوة والاتجاه.

وأرسل إيمانويلي فاليري لاعب كريمونيزي ضربة رأس أعلى مرمى فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس ثم داخل الشباك بعد 15 دقيقة لكن مساعد الحكم رفع رايته في إشارة إلى تسلل.

واقترب ماتياس سولي من وضع يوفنتوس في المقدمة بعد 20 دقيقة لكن الحارس كارنسيكي تصدى لتسديدته القوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعدها بثلاث دقائق أطلق سولي تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى السلفية من المرمى لكن كارنسيكي أبعد الكرة عن شباكه.

وضغط الفريقان وسعى كل منهما لتسجيل هدف الفوز، حيث رد القائم تسديدة قوية من لاعب كريمونيزي سيريل ديسيرز من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69.