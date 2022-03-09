بهذا العمل.. دياموند تعود للدراما المصرية

تجسد الممثلة اللبنانية دياموند بو عبود في مسلسل “بطلوع الروح” شخصية سيدة أجنبية من أصل لبناني، وتواصل تصوير المسلسل ما بين لبنان وسوريا استعدادًا لعرض العمل ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

وتعود دياموند من خلال هذا المسلسل إلى الدراما المصرية بعد غياب استمر 4 سنوات، منذ أن شاركت في بطولة مسلسل “السهام المارقة” مع شريف سلامة، وإخراج محمود كامل.

مسلسل “بطلوع الروح”، بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وعادل كرم، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، ومجموعة أخرى، والعمل من إخراج كاملة أبو ذكري، وتأليف محمد هشام عبية.

يذكر أن آخر ظهور ل”دياموند بو عبود كان فيلم “أصحاب ولا أعز”، الذي عرض على إحدى المنضصات، ويقوم ببطولته كل من منى زكي، وإياد نصار، وعادل كرم، وجورج خباز.

وكان فيلم “أصحاب ولا أعز” بعد ساعات قد أثار الجدل بسبب محتواه الجريء بحسب ما اعتبره البعض، والذي رآه البعض أيضاً غير مناسب للثقافة العربية.

وسبب الفيلم المقتبس من فيلم perfect strangers حالة من الصدمة لدى المشاهدين فور طرحه لعدة أسباب كان أوها تضمنه الكثير من الألفاظ الخارجة، بالإضافة لطرحه موضوع المثلية الجنسية بين أبطاله، حيث أدى الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.

كما تضمن الفيلم مشهد جريء لمنى زكي سبب صدمة للجمهور الذي أكد أنه غير معتاد منها على هذه الجرأة، حيث ظهرت الفنانة المصرية وهي تخلع ملابسها في أحد المشاهد.