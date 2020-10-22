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“بوابة الجحيم إلى العالم السفلي”… اكتشاف جسم غريب في بحر البلطيق!

منذ 4 دقائق
العثور على جسم غريب في قاع بحر البلطيق

العثور على جسم غريب في قاع بحر البلطيق

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ذكر موقع “express” ان مجموعة من رجال الإنقاذ من شركة ” Ocean Explorer” بالتقاط صورة مذهلة على عمق أكثر من 80 مترا تحت سطح الماء في بحر البلطيق بين السويد وفنلندا، حيث بقي مكان الاكتشاف سريا إلى الآن.

وقال قائد الفريق، بيتر ليندبيرغ: “أعمل في مجال علم الآثار المائية منذ ما يقرب من 20 عامًا ولم أر شيئًا مماثلا من قبل. وكنا قد عملنا لمدة 9 أيام وكنا منهكين للغاية، ولكن قررنا أن نجري جولة أخيرة مع استخدام مؤثر الصدى، وفجأة وجدنا هذا الشيء”.

ووفقا له، اعتقد فريقه في البداية أنهم عثروا على جسم مجهول غارق، حيث كان يتمتع بشكل أسطواني بقطر 60 مترا وذيل صلب بطول 400 متر.

وأضاف: “لقد راسلنا العديد من الأشخاص وقدموا تفسيرات مختلفة، حيث قال بعضهم إنها مركبة فضائية أو بوابة جحيم إلى العالم السفلي. ولكننا لن نعرف الإجابة حتى نزور القاع مرة أخرى”.

ويعتقد بعض العلماء أن الجسم تكون بشكل طبيعي، ولا يشبه أي مركبة فضائية ولا يمكن أن يكون بوابة إلى عالم آخر.

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