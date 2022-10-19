بوتر يدافع عن قراراته.. "كل تركيزي ينصب على مصلحة تشيلسي"

يتفهم جراهام بوتر مدرب تشيلسي رغبة كريستيان بوليسيك في المشاركة لأكبر قدر ممكن في المباريات قبل كأس العالم لكرة القدم لكنه أكد أنه يختار دائما أفضل تشكيلة تصب في مصلحة النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك الأمريكي بوليسيك أساسيا في مباراتين فقط بالدوري الممتاز هذا الموسم وكان ظهوره محدودا مؤخرا.

ومن المتوقع أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع المنتخب الأمريكي في كأس العالم المقررة بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول في قطر.

وأوقعت القرعة المنتخب الأمريكي في المجموعة الثانية مع إنجلترا وإيران وويلز.

وقال بوتر للصحفيين يوم الثلاثاء “كل تركيزي ينصب على مصلحة تشيلسي.

“أتفهم طموح ورغبة كل اللاعبين في المشاركة في المباريات لأسباب مختلفة من أجل عائلاتهم أو مشوارهم الاحترافي أو كأس العالم.

“كلها أسباب وجيهة لكن مهمتي اختيار أفضل تشكيلة لكل مباراة. لا أقول إنني على صواب طوال الوقت. لست كذلك، لكن يجب على شخص ما أن يتخذ القرارات.

“بالنسبة لكريستيان، أود أن أقول إنه يتمتع بشخصية رائعة وتربطه علاقة جيدة جدا بزملائه في الفريق وقدم أداء طيبا أمام ولفرهامبتون واندرارز.

“يضغط للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية. الأمور تتغير سريعا في كرة القدم وهو بحاجة إلى أن يكون جاهزا”.

ويلتقي تشيلسي مع برنتفورد في الدوري في وقت لاحق الأربعاء.