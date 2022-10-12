الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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بوتر يكشف سر استمرار انتصارات تشيلسي

منذ 15 دقيقة
جراهام بوتر

جراهام بوتر

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قال جراهام بوتر مدرب تشيلسي إنه توصل إلى تفاهم مع لاعبيه وإن عقلية وضع مصلحة الفريق فوق أي اعتبار ساهمت في استمرار سجل انتصاراته بتغلبه 2-صفر على مضيفه ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وهز جورجينيو وبيير-إيمريك أوباميانج الشباك ليفوز تشيلسي على ميلان ويحقق فوزه الرابع على التوالي.

وبعد الهزيمة في أول مباراة في المجموعة 1-صفر أمام دينامو زغرب والتعادل 1-1 مع سالزبورج في أول مباراة لبوتر، يتصدر تشيلسي حاليا المجموعة الخامسة.

وقال بوتر “إنها عملية التعرف عليهم. كنا بعيدين بسبب فترة التوقف الدولي لكننا اجتهدنا خلف الكواليس للتأكيد على أهمية المجموعة والفريق ورد فعلنا.

“اللاعبون يملكون كفاءة، وهي مجموعة تتحمل مسؤوليتها، واستمتع بالعمل معهم. كانت بداية جيدة لنا ونحن بحاجة للاستمرار”.

وفقد تشيلسي، الذي يحل ضيفا على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، مدافعه ريس جيمس بسبب إصابة في الركبة في الشوط الثاني خلال مواجهة ميلان.

وأشار بوتر إلى أن الأطباء سيحددون مدى خطورة الإصابة خلال اليوم أو اليومين المقبلين.

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