بوجه دائم الغضب ورأس غير طبيعي.. بالصور حالة مرضية نادرة تصيب كلب

شاركت ناشطة في مجال الحيوانات، كلوديا باتريشيا، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قصة سمي “تشاوبيت” حظيت بالكثير من الاهتمام بسبب حالة مرضية نادرة أصيب بها.

وقالت الناشطة في المنشور: “الكلب ذو المظهر الفريد بأنه جرو جيد ومعجزة، يحتاج لأحد يمنحه فرصة ثانية في الحياة”، مطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بضرورة اصطحابه إلى المنزل ليعيش حياة جيدة.

وأضافت كلوديا قائلة: “من فضلك ، إذا كنت تستطيع تبني كلب، خذ تشاوبيت، فهو معجزة صغيرة من الله، فمن يريد أن يتبناه ستكون هدية”.

وكانت الحالة المرضية النادرة للكلب جعلت مميز الشكل، حيث يظهر الكلب بوجه دائم الغضب، ورأس غير طبيعي، أي لديه استسقاء الرأس، وهو مصطلح لتراكم السوائل في الدماغ مما يؤدي إلى جمجمة كبيرة غير طبيعية الشكل.

وظهر الكلب في الصور التي تم تداولها مع المنشور، ذو عيون متقاطعة ولديه حواجب مميزة للغاية على شكل عبوس مما يجعله يبدو غاضبًا دائمًا، وقد فاز الجرو المحبوب بمئات المشاركات عبر الإنترنت بسبب مظهره الفريد سعياً للعثور على اهتمام من أحد الأشخاص.

وقالت الناشطة أن الكلب موجود حاليًا في ملجأ Narices Frías في كوتشابامبا، بوليفيا، وهو في حاجة ماسة لإجراء فحص بالأشعة المقطعية لتقييم حالته بشكل أكبر.