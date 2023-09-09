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"بور ثينجز" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان البندقية

منذ ساعة واحدة
يورجوس لانثيموس

يورجوس لانثيموس

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فاز فيلم (بور ثينجز) “مخلوقات مسكينة”، وهو فيلم كوميدي من إخراج يورجوس لانثيموس وبطولة إيما ستون، بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي اليوم السبت.

وذهبت جائزتا أفضل ممثل وممثلة إلى النجم الأمريكي بيتر سارسجارد، الذي ظهر في الفيلم الدرامي (ميموري) “ذاكرة” والنجمة الأمريكية كايلي سبايني، التي لعبت دور الزوجة السابقة لإلفيس بريسلي في فيلم السيرة الذاتية (بريسيلا).

ونال جائزة الأسد الفضي فيلم (إيفل دز نوت إجزيست) “الشر غير موجود”، وهو فيلم درامي ريفي غامض من إخراج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي.

    المصدر :
  • رويترز

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