الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوسكيتس يرفض الانتقال للنصر السعودي رغم العرض المغري

منذ 38 دقيقة
سيرجيو بوسكيتس

سيرجيو بوسكيتس

A A A
طباعة المقال

رفض قائد برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، عرض نادي النصر السعودي لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم التوقعات بعدم تمديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي مع البرسا.

وذكرت تقارير إسبانية أن نادي النصر قدم عرضا مغريا لقائد برشلونة، لا يقل عن 20 مليون يورو سنويا، إلا أن اللاعب البالغ 34 عاما رفض العرض حيث يدرس عرضا آخر قادما للدوري الأمريكي للمحترفين.

وأشارت التقارير إلى أن سيرجيو بوسكتيس قدم أداء متواضعا في هذا الموسم، وما زال مصيره غير واضح مع برشلونة، ولا يتوقع أن يتم تمديد عقده لموسم آخر بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، في حين قدمت عدة أندية عروضا للاعب من بينها عرض النصر الذي يعتبر الأضخم حتى الآن.

    المزيد من منوعات

    غوارديولا ودي بروين
    غوارديولا يؤكد جاهزية دي بروين ودياز وستونز لمباراة توتنهام
    إيلون ماسك
    محاكمة إيلون ماسك... إليكم تفاصيلها
    عجوز يمارس رياضة السباحة- تعبيرية
    بعد 80 عاماً.. عجوز بريطاني يحقق حلمه بالسباحة

    الأكثر قراءة

    كمال حايك
    بعد إقرار السلفة.. كم ساعة سيحصل اللبنانيّون على الكهرباء؟
    لبنان
    بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
    الدولار
    كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟