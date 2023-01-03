بوسيكتس يهدد رقم ميسي التاريخي مع برشلونة

يخوض سيرخيو بوسيكتس النجم المخضرم لخط وسط فريق برشلونة الإسباني، موسمه الأخير مع البارسا بأهداف عديدة.

ويستهدف بوسكيتس التتويج بألقاب الدوري المحلي وكأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي “يوروبا ليج” كي يرحل عن البارسا بصورة مثالية، وذلك بعدما أكدت تقارير صحفية أن الموسم الحالي هو الأخير في كامب نو، للاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2023.

وحال نجح بوسكيتس في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا 2023، سيتفوق على أسطورة النادي ليونيل ميسي، هداف البارسا التاريخي، ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا.ً

ويمتلك ميسي وبوسكيتس بصحبة جيرارد بيكيه في جعبتهما 7 ألقاب لكأس ملك إسبانيا، مما سيجعل بوسكيتس ينفرد بالرقم القياسي للأكثر تتويجاً في تاريخ المسابقة لو حقق اللقب عام 2023.



وحقق ميسي وبيكيه وبوسكيتس ألقاب كأس الملك السبعة أعوام 2009 و2012 و2015 و2016 و2017 و2018 و2021.

ويبدأ تحدي بوسكيتس الأخير في برشلونة يوم الأربعاء، بلقاء دور الـ32 لبطولة الكأس ضد فريق إنترسيتي في ملعب ريكو بيريز.

ويعتبر بوسكيتس ثالث أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في تاريخ البلوجرانا برصيد 30 لقبا، بفارق 5 عن ميسي الأكثر تتويجاً، ولقبين عن أندرياس إنييستا.

وخاض بوسكيتس مباراته الأولى مع برشلونة في 13 سبتمبر/أيلول 2008 ضد ريسينج في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 بملعب كامب نو.

ولعب بوسكيتس 697 مباراة للبارسا، سجل فيها 18 هدفاً وحقق 8 ألقاب لليجا و6 للسوبر المحلي و3 لدوري أبطال أوروبا ومثلها للسوبر القاري وكأس العالم للأندية.

وتجدر الإشارة إلى أن ليونيل ميسي يعتبر ثاني أكثر اللاعبين تتويجاً في التاريخ برصيد 42 لقبا بفارق لقب عن البرازيلي داني ألفيس، الذي زامله كذلك في برشلونة من 2008 إلى 2016.

علماً بأنه قبل ثلاثي البارسا لم يسبق للاعب أن فاز بـ7 ألقاب لكأس الملك إلا أسطورة أتلتيك بلباو أوجستن جاينزا في خمسينيات القرن الماضي.

من جانبه كان بيكيه قد أعلن بشكل مفاجىء رحيله عن برشلونة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واعتزاله كرة القدم نهائياً، لتصبح الساحة خالية تماماً لبوسكيتس كي ينفرد بلقب الأكثر تتويجاً بكأس ملك إسبانيا.