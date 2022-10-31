بوغبا مهدَّد بالغياب عن مونديال قطر

تلقّى الفرنسي “بول بوغبا”، لاعب وسط يوفنتوس، إصابة جديدة تهدد مشاركته في كأس العالم 2022.

ولم يخض بوغبا أي مباراة رسمية مع اليوفي، منذ عودته إلى الفريق هذا الموسم، بسبب الإصابات.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق تعرض لإصابة عضلية، أثناء مشاركته في التدريبات مؤخرا، خلال تنفيذه برنامج التعافي من الجراحة التي أجراها في الركبة.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن إصابة بوغبا الجديدة في الفخذ، ستبعده عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل.

وأضافت أن من الصعب للغاية، مراهنة الجهاز الفني لمنتخب فرنسا على وجود بوغبا في مونديال قطر، في ظل عدم مشاركته في أي مباراة طوال الموسم الجاري.